Apple ilk veri yeni karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro tanıttı. CEO Tim Cook, "devrim niteliğinde bir üründen" bahsediyor. Ancak herkes Vision Pro'nun ticari beklentilerine ikna olmuş durumda değil.

Bu, Apple Watch'ın 2014'te tanıtılmasından bu yana Apple'ın ilk yeni ürün kategorisi: Dün akşam Apple geliştirici fuarı WWDC'de CEO Tim Cook, yeni karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro halka sundu ve Apple bu gözlükle Apple'ı pek çok istiyor. yeni bir bilgisayar platformu kurmak.

Apple karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun 3.500 dolara mal olduğu söyleniyor

Dışarıdan, Vision Pro fütüristik kayak gözlüklerini anımsatıyor, Apple'ın kendisi ayık bir şekilde "taşınabilir ortam bilgisayarı" ndan bahsediyor. Kulaklık, ekranlarında gerçek ortamdaki dijital nesneleri gösterebilir. Çevre, muhafazadaki kameralar tarafından yakalanır ve gözler önünde ekranlarda yeniden üretilir - bu, yarışmanın da kullandığı bir ilkedir. Gözlüklerin her iki ekrana yayılmış 23 milyon pikseli var - her bir göz için bir TV'nin 4K çözünürlüğünden daha fazla.

3500 dolarlık fiyatıyla Apple gözlükleri rakip cihazlardan çok daha pahalı. Bank of America uzmanı Wamsi Mohan'a göre analistler, ortalama olarak 3.000$ gibi daha düşük bir fiyat bekliyorlardı. Karşılaştırma için: Daha önce VR başlıklarında pazar lideri olan Facebook grubu Meta, geçen hafta yeni modeli Meta Quest 3'ü 570 avro fiyatla sundu.

Apple gözlükleri kablolara güveniyor

Apple gözlükleri el hareketleri, ses ve göz hareketleri ile kontrol ediliyor. Ancak Apple, gözlüğü daha hafif hale getirmek için pili dışarıdan temin ettiği için kullanmak için bir kabloya ihtiyacınız var. Vision Pro'nun kilidi göz tanıma ile açılır, böylece kullanıcılar çevrimiçi hizmetler için kayıtlı şifreleri de serbest bırakabilir.

Cihazın alışılmadık bir özelliği, ön tarafta başka insanlar varken kullanıcının gözlerini gösteren bir ekrandır. Vision Pro daha sonra şeffaf görünür.

Tim Cook: Vision Pro "devrim niteliğinde bir ürün"

CEO Tim Cook, "Apple Vision Pro'nun devrim niteliğinde bir ürün olduğuna inanıyoruz" dedi. Cihazın insanların iletişim kurma ve birlikte çalışma şeklini değiştireceğine ikna olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde, cihaz önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek.

Apple, iş yerinde Vision Pro için olası bir kullanım görüyor, sonuçta onu görüş alanınızda birçok büyük sanal ekranı göstermek için kullanabilirsiniz. Başka bir uygulama, hareket halindeyken de geniş formatta videolarla eğlence olmalıdır. Disney+ yayın hizmeti, en başından itibaren Vision Pro'da mevcut olacak.

İş beklentileri hakkında şüpheler

Bununla birlikte, eleştirmenler, elma grubunun muhtemelen kötü bir zamanlamasına işaret ediyor. Ne de olsa Apple, işi sanal dünyalar ve nesnelerle çevreleyen kısa ömürlü aldatmacanın gözle görülür şekilde azaldığı ve her şeyin yapay zeka etrafında döndüğü bir anda pazara giriyor.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Apple'daki bazı üst düzey yöneticiler bilgisayar gözlüklerinin ticari beklentileri konusunda ikna olmadılar. Gerçek şu ki, VR gözlüklü iş şimdiye kadar akıllı telefon pazarından kıyaslanamayacak kadar küçüktü. IDC'deki pazar araştırmacıları, 2023'te yalnızca on milyon VR ve AR başlığının satılacağını varsayıyor. Karşılaştırma için: Geçen yıl dünya çapında 1,2 milyardan fazla akıllı telefon satıldı.

Apple hisseleri rekor kırdı

Veri gözlükleri için belirsiz ticari beklentilere rağmen, Apple hisseleri WWDC geliştirici konferansının başlangıcında 184,95 $ ile rekor bir seviyeye yükseldi, ancak ticaret sırasında kâr elde etme nedeniyle bir miktar geriledi.

Teknoloji devinin borsa değeri üç trilyon dolara yaklaşıyor. Dünyadaki hiçbir şirket daha değerli değildir. Tüm zamanların en yüksek seviyesini işaretleyen Apple hissesi, teknik analizin sunduğu en iyi satın alma sinyallerinden birini de gönderiyor.