5 Haziran'da düzenlenen WWDC 2023 konferansında tanıtılan Apple M2 Ultra, performans ve teknik özellikler konusunda büyük bir beklenti yarattı. Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında sırasıyla 1.956 ve 27.945 puan aldı. Ayrıca, testlerin gerçekleştirildiği Mac Studio’nun 192 GB RAM’e sahip olduğu ve macOS 14 Sonoma’nın beta sürümünü çalıştırdığı belirtildi.

Geekbench 6 veri tabanında da sonuçlar çok farklı değil. Tek çekirdekli testlerde 2.837, çok çekirdekli testlerde ise 21.730 puan almayı başardı.

Apple M2 Ultra'yı sektördeki rakipleri olan Intel Core i9-13900K ve AMD Ryzen 9 7950X ile karşılaştırıldığında, Apple'ın yeni işlemcisinin çoklu çekirdek performansında öne çıktığı görülüyor. Ancak, tekli çekirdek performansında Intel ve AMD'nin işlemcileri biraz daha iyi sonuçlar elde etti.

Tekli Çekirdek ve Çoklu Çekirdek Performans Karşılaştırması:

Apple M2 Ultra: 1.956 (Tekli Çekirdek), 27.945 (Çoklu Çekirdek)

Intel Core i9-13900K: 2.300 (Tekli Çekirdek), 27.000 (Çoklu Çekirdek)

AMD Ryzen 9 7950X: 2.300 (Tekli Çekirdek), 25.000 (Çoklu Çekirdek)

Apple, M2 Ultra'nın önceki modele kıyasla %20 daha hızlı bir CPU performansı sağladığını iddia ediyor. Ayrıca, yonga setinin önceki modele göre tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında %10 daha hızlı olduğunu gösteriyor.

M2 Ultra, toplamda 134 milyar transistör içeriyor, bu M1 Ultra’daki değerden 20 milyar fazla. M1 Ultra'dan %50 daha fazla kapasite ve M2 Max'e kıyasla iki kat daha fazla bellek bant genişliği sağlayan birleşik bellek mimarisi ile 192 GB'a kadar bellek kapasitesini destekliyor. M2 Ultra, M1 Ultra'ya kıyasla %20 daha güçlü bir CPU, %30 daha hızlı bir GPU ve %40 daha hızlı Neural Engine içeriyor.