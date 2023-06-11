Facebook üzerinde HA-MAC-News tarafından paylaşılan Geekbench 5 test sonuçlarına göre; 24 CPU çekirdeğine sahip olan M2 Ultra, tek çekirdek testinde 1956 puan, çok çekirdek performansında ise 27945 puan aldı.

Ayrıca M2 Ultra, AMD ve Intel’in en güçlü ürünleri ile de karşılaştırıldı. Intel’in amiral gemisi olan i9-13900K, tek çekirdek skorunda 2322 puanla M2 Ultra'nın önüne geçti, ancak çok çekirdek skorunda geride kaldı. Benzer şekilde, AMD'nin Ryzen 9 7950X modeli de 2290 tek çekirdek skoru ve 27371 çok çekirdek skoru ile benzer bir performans gösterdi.

M2 Ultra çip seti, M1 Ultra gibi TSMC’nin 5nm sürecinde üretildi ve bu sürece rağmen çoklu çekirdek performansında önemli geliştirmeler kaydedildi. Ayrıca, testte kullanılan Mac’in 192GB belleğe sahip olduğunu belirtmek de önemli.

Apple'ın yeni Mac Studio ve Mac Pro ürünlerini müşterilere göndermeye başlamasıyla birlikte, M2 Ultra'nın daha detaylı performans puanlarının ortaya çıkması bekleniyor. Bu, hem Apple'ın kendi işlemci teknolojisini nasıl geliştirdiğine dair daha net bir resim çizecek, hem de tüketicilere yeni ürünlerinin performansını değerlendirme olanağı sağlayacak.