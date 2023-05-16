Son gelen bilgilere göre, Apple iOS 16.6 güncellemesi için çalışmalarını hızlandırmış durumda ve WWDC etkinliğinden önce bu güncellemeyi kullanıcılara sunmayı planlıyor. Aslında, bu 16.6 güncellemesinin etkinlik sonrasında kullanıcılara sunulması bekleniyordu. Ancak sızan bilgiler, Apple'ın bu süreci hızlandırdığını gösteriyor, bu da iOS 17 sürümünün daha erken kullanıma sunulabileceği anlamına geliyor.

iOS 16.6 güncellemesi ile hangi özelliklerin geleceği henüz netleşmiş değil. Bu güncellemenin, 16.5 Beta güncellemeleri gibi daha küçük ölçekte olması ve daha çok detayları hedeflemesi bekleniyor. Ancak, 16.6 güncellemesinin iOS 16 yazılım serisinin son güncellemesi olacağı belirtiliyor.

Son olarak, iOS 16.5 Beta güncellemeleri ile Haberler uygulamasına Spor sekmesi eklendi ve Siri'nin ekran kaydı almasına olanak sağlandı. Ayrıca, Apple Card tasarruf özelliği ve Apple Cüzdan uygulamalarında da yenilikler yapıldı.

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