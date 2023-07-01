Apple Zam Yaptı 1 Temmuz'da iPhone fiyatları ne kadar arttı? iPhone 14 pro max ne kadar oldu? 1 Temmuz apple zammı sonrası zamlı iPhone fiyatları ne oldu? 1 Temmuz'da Apple fiyatları ne kadar arttı? Apple ürünlerinin fiyatları ne zaman yükseldi? İşte son Apple zammı ve güncel iPhone 14 fiyatı, zamlı iPhone 13 fiyatları, son dakika iphone 12 fiyatları.

Apple Zam Yaptı 1 Temmuz Apple Zammı

Apple, son dönemdeki dolar kurundaki artışa bağlı olarak ürün fiyatlarını güncelledi. iPhone 14 Pro Max'in en yüksek hafızalı modeli olan 1 TB versiyonu şimdi 85.999 TL'ye satılmaktadır. Bunun yanı sıra, bilgisayarlar, tabletler ve kulaklıklar gibi diğer ürünler de fiyatlarını güncelledi.

Apple Zam Yaptı 1 Temmuz iPhone fiyatları ne kadar oldu?

Apple, dünya genelindeki en popüler teknoloji şirketlerinden biri olarak bilinir. Müşterilerine yüksek kaliteli ürünler sunan Apple, son zamanlarda fiyatlarında artış yapma kararı almıştır. Bu zam kararının nedenleri ve nasıl uygulandığı merak konusu olmuştur. 1 Temmuz itibarıyla gerçekleşen zam, Apple ürünlerinin fiyatlarında belirli bir artışı beraberinde getirmiştir. Böyle Apple 18 Mayıs'tan bu yana 4. kez fiyatlarını güncellemiş oldu. Peki 1 Temmuz iPhone fiyatları ne kadar oldu?

Zamdan Etkilenen Apple Ürünleri ve Fiyatları

Apple ürünleri, teknoloji dünyasında kalite ve yenilikçilikle özdeşleşmiştir. Ancak, son zamanlarda zam dalgasıyla karşı karşıya kalmışlardır. iPhone'lardan iPad'lere, Macbook Pro'lardan AirPods'lara kadar birçok Apple ürününde fiyat artışı yaşanmıştır.

Özellikle 1 Temmuz iPhone zammı, kullanıcıları tarafından büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. İnsanlar, daha önce erişilebilir olan bu akıllı telefonların artık daha yüksek fiyat etiketleriyle karşılarına çıkmasına anlam verememektedir.

Aynı şekilde, iPad'lerin fiyatlarında da belirgin bir artış gözlenmiştir. Macbook Pro kullanıcıları da zamdan nasibini almıştır. Bu güçlü ve profesyonel dizüstü bilgisayarlar artık daha pahalı hale gelmiştir. Hem iş hem de eğitim amaçlı kullanım için tercih edilen Macbook Pro'ların fiyatlarının yükselmesi, pek çok kişinin bütçesini zorlamaktadır.

AirPods ise kablosuz kulaklık pazarında popülerlik kazanan bir diğer Apple ürünüdür. Ancak, AirPods fiyatlarının da değiştiğini görmekteyiz. Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle birlikte bazı değişiklikler yapılmış ve bu da fiyatlar üzerinde etkili olmuştur.

iPhone 14 pro max ne kadar oldu?

Peki son zam sonrası iPhone 14 pro max ne kadar oldu? 128 gb'lık iPhone 14 pro max fiyatı 65.999 TL'ye yükselirken 1TB'lık en pahalı iPhone fiyatı da 85.999 TL'ye yükselmiş oldu. iPhone 14 modellerinin yeni fiyatları kısaca şöyle:

iPhone 14 128 GB: 47.499 TL

iPhone 14 Plus 128 GB: 52.499 TL

iPhone 14 Pro 128 GB: 61.499 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 81.499 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 65.999 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 85.999 TL

Güncel Airpods fiyatları ne kadar?

1 Temmuz Apple tarafından yapılan son zam sonrasında Airpods fiyatları da güncellendi

AirPods (2.nesil) 4.299 TL

AirPods (3.nesil) 5.559 TL

AirPods (3.nesil)+şarj kutusu 5.999 TL

AirPods Pro (2.nesil) 7.699 TL

Macbook fiyatları güncel liste Temmuz 2023

MacBook Air M1 : 31.499 TL

MacBook Air M2 15 inç 256 GB: 46.499 TL

MacBook Air M2 15 inç 512 GB: 53.499 TL

M2 Macbook Pro 13 inç 256 GB: 46.499 TL

M2 Macbook Pro 13 inç 512 GB GB 53.499 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ