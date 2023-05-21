Son dönemlerde teknoloji dünyasında yapay zekanın önemi giderek artıyor. Özellikle OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT gibi yapay zeka destekli platformlar, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran araçlar olarak büyük ilgi görüyor. Bu alandaki yükselişe kayıtsız kalmayan Apple da, sektörde iddiasını ortaya koymak için harekete geçti.

Apple, geçtiğimiz üç hafta içerisinde yapay zeka departmanını genişletmek amacıyla 28 yeni mühendis işe aldı. The Wall Street Journal tarafından ortaya çıkan bir belge, Apple'ın bu konuda oldukça ciddi olduğunu gösteriyor. Şirket, mühendisler, araştırma bilim adamları, özel proje yöneticileri ve diğer bazı pozisyonlarda yeni işe alımlar yaparak bu alanda güçlendirme stratejisi izliyor.

Apple'ın bu hamlesi, OpenAI'ın birkaç gün önce ChatGPT'nin mobil uygulamasını resmi olarak duyurmasının hemen ardından geldi. Yapay zeka alanında son dönemlerin yıldızı olan ChatGPT, artık iOS platformunda mobil uygulama üzerinden de hizmet verecek.

Ancak, Apple'ın bu konuda bazı endişeleri de bulunuyor. Şirketin CEO'su Tim Cook, yapay zeka tabanlı ürünlerin popülerliğini kabul etmesine rağmen, bu ürünlerin hala çözülmesi gereken birçok sorunu olduğunu belirtiyor. Bu endişeler, Apple'ın yapay zeka alanında daha dikkatli hareket etmesine yol açıyor.

Ayrıca, Apple, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının kullanımına kısıtlama getiren şirketler listesine katıldı. Gizli bilgilerin sızdırılma ihtimaline karşı önlem olarak, Apple çalışanlarının ChatGPT ve benzeri yapay zeka araçlarını kullanmasını kısıtladı.

Yapay zeka sektöründe daha da genişlemeyi planlayan Apple'ın bu hedefine ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.