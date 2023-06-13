5 Haziran'da düzenlenen WWDC 2023'te işletim sistemi güncellemelerinin yanı sıra Apple, yeni ürünü Vision Pro'yu da tanıttı. Tanıtılan ürün, beklentilerin üzerinde bir etki yarattı ve Apple'ın hisse değeri tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 183,79 doları gördü.

Apple'ın bu etkinlik sonrası değeri yaklaşık olarak 2,89 trilyon dolar oldu. 2022'nin ilk günlerinde 3 trilyon dolar değerini gören ve bunu başaran ilk şirket olan Apple'ın, 2023 yılında bu eşiği geçerek kendi rekorunu kıracak olduğu düşünülüyor.

Yatırım uzmanları, hisse değerindeki bu artışın başlıca nedeninin Apple Vision Pro'nun tanıtılması olduğunu belirtiyor. Spekülasyonlara göre bu ürün, karma gerçeklik dünyasını tamamen yeni bir boyuta taşıyacak. 3.499 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan Vision Pro'nun 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ancak ürünün yüksek fiyatı, tartışmalara da neden oldu. Apple CEO'su Tim Cook, fiyatla ilgili eleştirilere yanıt vererek, Apple Vision Pro'nun "piyasadaki en gelişmiş elektronik ekipman parçası" olduğunu belirtti.

Apple haberleriyle tanınan Mark Gurman, şirketin daha uygun fiyatlı bir Vision Pro modeli üzerinde çalıştığını belirtti. Planlara göre, Apple bu modeli 2025'in sonuna kadar piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ancak bu düşük maliyetli modelin, daha düşük kaliteli bir ekran veya daha eski bir Mac çipi ile piyasaya sürülmesi anlamına gelebilir