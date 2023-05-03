15 İnç MacBook Air Modeli İçin Geri Sayım Başladı

2021 yılında ilk kez gündeme gelen 15 inçlik MacBook Air iddiaları, 2023 yılında gerçeğe dönüşüyor. Yeni dizüstü bilgisayarın tanıtım tarihi olarak belirlenen 5 Haziran'da, WWDC 2023 etkinliği kapsamında büyük bir heyecanla karşılanması bekleniyor.

Apple, etkinlikte iOS 17, macOS 14, watchOS 10, tvOS 17 ve AR/VR gözlüğünü tanıtacak. Ayrıca, 15 inç MacBook Air modeli de etkinliğin önemli sürprizlerinden biri olacak.

Yeni MacBook Air'ın Özellikleri Ne Olacak?

Apple analisti Ming-Chi Kuo, 15 inçlik yeni modelde çoklu GPU yapılandırmalarına sahip standart M2 işlemcinin kullanılacağını öne sürüyor. Ancak, bazı analistler, yeni MacBook Air modelinde M3 veya M2 Max işlemcilerin de kullanılabileceğini düşünüyor.

Yeni modelin tasarımında büyük bir değişiklik beklenmezken, 1080p kamera, MagSafe 3 şarj bağlantı noktası, iki adet USB-C/Thunderbolt 3 bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi gibi özelliklerin yer alması bekleniyor.

15 inç MacBook Air modelinde renk seçenekleri Gece Yarısı, Yıldız Işığı, Uzay Grisi ve Gümüş olarak sunulacak. Daha detaylı bilgiler ise etkinlikten sonra ortaya çıkacak.

Büyük Ekran, Uygun Fiyatla Geliyor

15 inç MacBook Air, daha büyük ekranı ve Pro modellerine kıyasla daha uygun fiyatıyla önemli satış rakamlarına ulaşabilir. Yeni model hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.