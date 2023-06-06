Beklenen an geldi: Apple yıllardır sızıntılarla gündemde olan AR/VR tabanlı Vision Pro başlığını tanıttı. Bu yeni ürün, kullanıcılara Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) deneyimlerini bir arada sunmayı hedefliyor. Peki, bu yeni teknoloji ne zaman çıkacak? Fiyatı ne olacak? Hangi özelliklere sahip? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz

Apple Vision Pro Nedir?

Apple Vision Pro, Apple'ın AR/VR tabanlı yeni başlığıdır. Bu cihaz, Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojilerini bir araya getirerek kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bağımsız olarak çalışabilen Vision Pro, gözler, eller ve sesli komutlarla kontrol edilebiliyor.

Vision Pro'nun Kontrol Sistemi Nasıl İşliyor?

Vision Pro'da fiziksel bir denetleyici bulunmuyor. Bunun yerine, kullanıcılar gözlerini kullanarak uygulamalar ve menüler arasında geçiş yapabiliyorlar. Parmak hareketleri ile uygulamaları seçebilir, kaydırabilir ve ayrıca sesli komutlar da verebilirler.

Apple Vision Pro'nun Bağlantı Özellikleri Nelerdir?

Vision Pro kablosuz olarak Mac'e bağlanabiliyor ve Mac uyumlu aksesuarları destekliyor. Uzamsal ses desteği sayesinde, kullanıcılar FaceTime grup aramaları yapabilir ve SharePlay özelliği ile görüntüledikleri uygulamaları arkadaşlarıyla paylaşabilirler.

Apple Vision Pro'nun Teknik Özellikleri Nelerdir?

Apple Vision Pro, özel bir yardımcı işlemciyle desteklenen M2 çipi ile donatılmıştır. Cihazın camdan yapılmış ön yüzü ve alüminyum çerçevesi içerisinde sensörler, kameralar, ekran ve fanla soğutulan bir bilgisayar bulunuyor.

5Apple Vision Pro'nun Fiyatı ve Çıkış Tarihi Nedir?

Apple Vision Pro'nun fiyatı 3.499 dolar olarak belirlenmiştir. Bu yeni cihazın, gelecek yılın başında satışa sunulması beklenmektedir