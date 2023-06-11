Wall Street Journal’dan gazeteci Joanna Stern, geçtiğimiz günlerde Apple'ın yeni Vision Pro modelini deneyimleme fırsatı buldu. Karma gerçeklik gözlüğünün özellikleri konusunda ilk başta etkilense de, Vision Pro'nun yüzünde bıraktığı izler gazeteciyi şaşırttı.

Stern, Vision Pro'nun rakiplerine kıyasla rahat hissettirdiğini ifade etti. Bu hissiyatın en büyük nedeni, gözlüğün bağımsız bir bataryaya sahip olması. Bu sayede çok daha hafif bir hissiyat sağlayan Vision Pro'nun bataryası, belde veya cepte taşınabiliyor. Oldukça ince ve hafif yapıya sahip bataryanın Vision Pro'ya iki saatlik bir kullanım ömrü sunduğunu da eklemekte fayda var.

Ancak her şeyin olumlu seyrettiği bu süreç, karma gerçeklik gözlüğünü çıkardıktan sonra bir duraksamaya yol açtı. Stern, AR/VR gözlüğü çıkardıktan sonra burnunda ve alnında çeşitli kızarıklıklar oluştuğunu fark etti. Gazeteci, bu durumu bir video aracılığıyla paylaştı. Bu durum, 3 bin 500 dolar fiyat etiketine sahip bir ürün için hayal kırıklığı yarattı.

Apple'ın tanıtımda gazetecilere Vision Pro ile yarım saat geçirme imkanı tanıdığı düşünüldüğünde, bu izlerin sadece yarım saatte oluşması başka bir soru işaretini gündeme getiriyor. Vision Pro'nun 2 saatlik bir kullanım sonucunda yüzde ne tür bir etki bırakacağı ise henüz bilinmiyor.