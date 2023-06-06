Yıkıcı Teknoloji: Apple Vision Pro

Apple Vision Pro, teknoloji dünyasındaki köklü değişimlerin öncüsü olacağa benziyor. Apple CEO’su Tim Cook’un dediği gibi "Bu sadece başlangıç!" Eğitim, iş, tüketim, sosyalleşme gibi sanayi devrimiyle hayatımıza gelen tüm geleneklerin hızla yıkılacağı bir döneme giriyoruz. Metaverse tartışmalarının bir balon olup olmadığı konusundaki şüpheler de Apple Vision Pro ile ortadan kalkmış gibi görünüyor.

Fiziksel Dünyanın Sanallaştırılması

Apple Vision Pro'nun karma gerçeklik (MR - Mixed Reality) teknolojisi, VR ve AR teknolojilerini aynı anda barındırarak fiziksel dünyayı sanallaştırma yolunda ilerliyor. Bu, metaverse kullanımındaki farklılıkları ve merkeziyetçi/merkeziyetsiz tanımlarının taşları yerine oturtma potansiyeline sahip.

İçerikte Devrimsel Değişim

Yıkıcı teknoloji derken, en büyük değişim öncelikle içeriklerle olacak. Yakında izlediğimiz dizilerde veya filmlerde rol alacağımız, karakterin gözünden izleyeceğimiz hatta yapay zeka kullanılarak senaryoda değişiklikler yapacağımız bir dünyaya evirileceğiz.

Oyunlaştırma ve Reklamların Kişiselleşmesi

Hayat "oyunlaştırma" üzerine değişiyor. Artırılmış gerçeklikle reklamların kişiselleşeceği, fiziki alanlar içinde sanallık oluşturulması da kısa sürede gerçekleşecek. Bu, merkeziyetli ve merkeziyetsizin felsefik savaşına da geçiş olacak.

Metaverse Ortamlarında Çalışmak Artık Hayal Değil

Online toplantılarda sunum göstermenin görselleri değişecek. Artık direkt sunumun içerisinde gezeceğimiz, projelerin demosunu deneyimleyeceğimiz yıllara hızlıca geçiş yapıyoruz. Evden çalışma modellerinde artık "Agile" dönüşüm de tam anlamıyla gerçekleşecek.

Markaların Hazırlanma Süresi

Apple Vision Pro’nun çıkışı 2024’ün ilk çeyreği olarak öngörülüyor. Bu aslında markalara hazırlanmak için harika bir süre tanıyor. Doğru stratejileri belirleyen ve bu yeni teknolojiye hızla adapte olan markaların avantajı olacak