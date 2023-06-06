Apple'ın ilk uzamsal bilgisayarı olarak nitelendirilen Vision Pro, dijital dünyayı fiziksel dünya ile harmanlayarak kullanıcılara devrim niteliğinde bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ürün, kullanıcıların hem diğer insanlarla bağlantıda kalmasına olanak sağlıyor hem de tamamen üç boyutlu bir arayüzle gözler, eller ve ses gibi doğal girdilerle kontrol edilebiliyor.

Vision Pro'nun teknik özelliklerine bakıldığında, iki ekranda toplamda 23 milyon piksel ultra yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme sistemi olduğu görülüyor. Apple'ın gelişmiş teknolojileriyle donatılan kulaklık, görsel ve işitsel olarak zengin bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Apple'ın Vision Pro ile pazara giriş yapması, rekabetin kızıştığı karma gerçeklik sektöründe büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz hafta Facebook'un sahibi Meta'nın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Quest3'ü tanıtmasıyla birlikte bu alanda büyük bir yarış başlamış durumda.

Apple Vision Pro, kullanıcılara farklı sektörlerdeki uygulamalar için geniş bir potansiyel sunuyor. Karma gerçeklik teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte kullanıcılar, daha immersif ve etkileşimli deneyimler yaşayacakları bir dünyaya adım atacaklar.

Karma gerçeklik kulaklığı Vision Pro'nun fiyatları 3.499 dolardan başlayacak ve önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek. Apple'ın yenilikçi ürünleriyle kullanıcılarına heyecan verici deneyimler sunmaya devam etmesi bekleniyor