Gelişen teknolojik dünyada birleşen yollar, ilginç iş birliklerini de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda, Apple ve Nokia, yeni bir patent anlaşması ile 5G teknolojisinde güçlerini birleştirdi. İki teknoloji devi, bu yeni anlaşma ile neler planlıyor? 5G teknolojisi konusunda Nokia'nın patentlerini kullanacak olan Apple, bu iş birliğinden nasıl bir kazanç sağlayacak? İşte tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını araştırdık...

Nokia ve Apple Yeni Bir Patent Anlaşması İmzaladı

Apple ve Nokia, uzun vadeli bir patent anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Bu anlaşma, teknoloji devi Apple'ın, Nokia'nın patentlerini kullanmasına imkan tanıyacak.

Apple, 5G için Nokia'nın Patentlerini Kullanacak

Yeni imzalanan patent anlaşması, 5G teknolojisi üzerinde duruyor. 2023'te sona erecek olan mevcut patent anlaşması yerine geçecek bu yeni anlaşma ile Apple, 5G teknolojisi alanındaki çalışmalarını Nokia'nın patentleri üzerinde sürdürecek.

Nokia'nın Geniş Patent Portföyü

Nokia'nın, 5G teknolojisi ile ilgili 5 binin üzerinde ve toplamda 20 binin üzerinde patent sahibi olduğu biliniyor. Nokia, bu patentleri anlaşma yaptığı şirketlere sunma imkanına sahip. Nokia'nın en büyük müşterileri arasında Apple ve Samsung gibi dev teknoloji firmaları bulunuyor.

Nokia ve Apple Arasında Süren İş Birliği

Nokia ve Apple arasındaki iş birliği, iki şirketin 2017 yılında yasal bir anlaşmazlık yaşadığı döneme dayanıyor. Önceki anlaşmanın süresi dolmak üzereyken, her iki taraf da iş birliğini genişletmeyi ve lisanslarını birbirlerine sunmayı tercih etti.

Apple'ın Kendi 5G Modemlerini Geliştirme Çalışmaları

Apple'ın, bir süredir kendi 5G modemlerini geliştirdiği biliniyor. Şu anda bu parçaları Qualcomm'dan alan şirket, yeni çıkaracağı iPhone SE 4 modelinde kendi modemlerini kullanmayı planlıyor