Bloomberg'den teknoloji editörü Mark Gurman, Apple'ın Vision Pro için düşündüğü gelecek planları hakkında bilgiler aktardı. Gurman'a göre, Apple daha ekonomik bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışmalara çoktan başlamış durumda. Yeni modelin isminin Apple Vision ya da Vision One olabileceği belirtildi.

Peki, daha uygun fiyatlı bir Apple Vision'da hangi özellikler olmayacak? Mark Gurman'a göre, 3.500 dolarlık fiyat etiketini belirleyen yüksek maliyetli bileşenlerin bazıları bu modelde yer almayabilir. Bunlar arasında; kamera ve sensörler, iki farklı Apple Silicon işlemci ve iki adet 4K mikroLED AR ekran bulunuyor. Yani, daha uygun fiyatlı bir Apple Vision'da daha az kamera ve sensör, daha düşük çözünürlüklü ekranlar ve daha düşük seviye işlemciler görebiliriz.

Ayrıca, maliyeti düşürmek için Apple, bazı tasarım özelliklerinden de feragat etmek zorunda kalabilir. Örneğin, yerleşik hoparlörlerin yerine AirPods kullanılabilir ve 3D kamera kaldırılabilir, bu da maliyetin yüzlerce dolar düşmesini sağlar. Ancak bu özelliklerin kaldırılması, birçok hayranlık uyandıran özelliğin de kaybolması anlamına geliyor.

Yeni modelin ne zaman piyasaya sürüleceği ise bir başka merak konusu. Mark Gurman'a göre, Apple'ın halihazırda üzerinde çalıştığı bu uygun fiyatlı model, 2025 yılının sonlarında duyurulacak. Bu durum, hem avantaj hem de dezavantaj oluşturuyor. Avantaj, bu 3 yıl içinde kullanıcıların 3.500 dolarlık fiyata alışacak olması ve uygun fiyatlı modelin duyurulduğunda fiyatını daha kolay kabullenmeleri. Dezavantaj ise, yüksek fiyatlı Pro modelinin düşük satış rakamları nedeniyle, özel anlaşmalar dışında şirketlerin bu alana yapacakları yatırımları erteleyebilecek olmaları.