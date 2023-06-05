Apple, Silicon mimarisiyle kişisel bilgisayarlarda büyük bir devrim başlattı. Intel tarafından üretilen işlemcilerden kendi M serisi işlemcilerine geçiş yapan şirket, bu alanda daha önce hayal bile edilemeyen performans seviyelerine ulaştı. Şimdi, bu seriye M2 Ultra işlemcisini ekleyerek, kişisel bir bilgisayar için bugüne kadar tanıtılmış en güçlü işlemciyi sunuyor.

M2 Ultra, 134 milyar transistör içeriyor, ki bu bir önceki nesle göre %20 daha hızlı işlem gücü ve %30 daha hızlı görsel işleme kapasitesi anlamına geliyor. 24 çekirdekli CPU ve 76 çekirdekli GPU'ya sahip olan bu işlemci ile saniyede 800 GB hızında hafıza işlemleri yapılabiliyor.

Bu işlemci, sadece günlük işlemler için değil, daha profesyonel amaçlar için kullanılan Mac Studio ve Mac Pro gibi bilgisayarlarda da bulunacak. M2 Ultra, sinema, fotoğrafçılık, oyun tasarımı, animasyon, yazılım, veri işleme, siber güvenlik gibi profesyonel alanlarda tercih edilecek bir bilgisayar olmaya aday.

Apple, M2 Ultra'nın yanı sıra M2 Max işlemci seçeneği de sunuyor. M2 Max, Intel işlemcili modele kıyasla 4 kat, M2 Ultra ise 6 kat daha hızlı performans sunuyor. Ayrıca, 8 TB'a kadar depolama desteği, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 10 Gb Ethernet bağlantısı, HDMI, SDXC, Thunderbolt 4 gibi özelliklere sahip.

Apple, bugün tanıttığı Mac Studio'nun Türkiye fiyatını da açıkladı. 16 Haziran itibarıyla Türkiye'deki kullanıcılarla buluşacak olan cihazın fiyatları ise oldukça dikkat çekici: Apple Mac Studio M2 Max 57.999 TL, Apple Mac Studio M2 Ultra ise 115.999 TL olarak belirlendi. Bu yeni işlemciler, Apple'ın bilgisayar teknolojisi alanında attığı büyük bir adımı temsil ediyor.