Bu ayın başında ABD'deki WWDC 23 etkinliğinde Apple, işletim sistemlerinin yeni sürümlerini ve 15 inç Macbook Air modelini tanıtmıştı. Ancak etkinliğin asıl sürprizi, Steve Jobs'ın meşhur "One more thing…" repliğini kullanan Tim Cook'un Vision Pro başlığını tanıtması oldu. Ortaya çıkan son haberlere göre, Apple bu yeni platform için oyun, uygulama ve sinema içerikleri üretmeyi hedefliyor.

Monarch: Legacy of Monsters, ilk olarak Apple Vision Pro ile çıkacak! Apple'ın WWDC 23 etkinliği sonrasında teknoloji basını ikiye bölündü. Bir kısmı, AR ve VR deneyimlerini birleştiren ve uygulama geliştiricilerin yardımıyla oluşturulan yeni sanal gerçeklik gözlüğünün, ilk iPhone modeli gibi bir devrim yaratabileceğini savunuyor.

Diğer yandan, bazıları ürünün aşırı pahalı olduğunu, ağırlığı ve baş döndürme etkisinin kullanıcılar için rahatsızlık yaratabileceğini ve bu adımın şirket için büyük bir zarara yol açabileceğini ileri sürüyor. Ancak, bu eleştiriler, televizyona uzun süre yakından bakarsanız gözlerinizin ağrıyabileceğini belirten genel bir uyarıdan çok daha fazlasını içermiyor.

Dahası, Apple'ın bu gözlüğü "Pro" olarak adlandırması, daha "hafif ve ucuz" bir versiyonun yolda olduğuna işaret ediyor. 2025'te çıkacağına dair sızıntılar da bu iddiayı güçlendiriyor.

Apple'ın Vision Pro, sadece 2D sanal perde oluşturarak televizyon izleme deneyimi sunmayacak, aynı zamanda gerçek 3D deneyimi de kullanıcılara sunacak. 2024'te çıkması beklenen ve Godzilla evreninde geçen Monarch: Legacy of Monsters isimli dizi de ilk olarak Apple TV'de Vision Pro için çıkacak.

Önümüzdeki yıl bu cihazlar piyasaya sürüldüğünde, birçok büyük oyun şirketi ve uygulama geliştiricisi, yeni bir konsol için ürün geliştirmiş gibi mevcut oyun ve uygulamalarını optimize edecek ve yenilerini piyasaya sürecek. Bu uygulamaların bir kısmı, Vision Pro'nun lansmanından önce App Store'daki AR bölümünde yer alacak