Apple Music’in Craig David, Tate McRae, James Arthur, James Bay gibi isimlerle gerçekleştirdiği Apple Music Home Session serisine Melis Fis’in ardından Onurr da katıldı. Apple Music Home Session'ın sıradaki ismi Onurr oldu. Yeni albümünden en çok beğenilen şarkısı Güya'nın yanı sıra İrem Derici'nin seslendirdiği Yaz Gülü'ni akustik olarak seslendiren Onurr, sözü ve müziği kendisine ait bu iki şarkıyla ve Dolby Atmos özel ses deneyimiyle dinleyici karşısına çıkıyor

Apple Music Home Session: Onurr, 7 Nisan itibariyle sadece Apple Music’te yer alacak.

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