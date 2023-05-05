Apple kullanıcıları ve teknoloji takipçileri her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni Macbook ve iPad'leri merakla bekliyorlar. Ancak son sızıntılara göre, Apple'ın bu yıl içinde tanıtacağı ürünlerde beklenen M3 yongası olmayabilir. Sızıntıları paylaşan Revegnus'a göre, TSMC'nin çipler için talebi karşılamakta zorlandığı iddiaları, M3 çipinin 2024'e kadar yetişemeyeceği ön görüsüyle birleşince, Apple'ın yeni Mac ve iPad'lerde güçlendirilmiş M2 çipini kullanması muhtemel görünüyor.

M3 çipinin gecikmesi, TSMC'nin Apple Silicon çiplerini üreten konumda olması sebebiyle yaşanan herhangi bir sorunun doğrudan Apple'ı etkilemesiyle alakalı. Eğer bu sızıntı doğruysa, M3 çiplerin kayda değer hız ve verimlilik iyileştirmeleri sağlayabilecek 3 nm'lik bir yapıya sahip olduğu düşünülürse, birçok Apple kullanıcısı bu durumdan hoşnut olmayacaktır.

Apple, son yıllarda Mac bilgisayarlarında kendi ürettiği çipleri kullanarak Intel işlemcilerinden ayrılmış ve bu sayede daha yüksek performans ve daha uzun pil ömrü sağlamayı başarmıştı. Bu nedenle, yeni Mac ve iPad'lerde kullanılacak çiplerin ne olacağı merak konusu oldu.

Öte yandan, Motorola, geçtiğimiz ay amiral gemisi telefonu Motorola Edge 40 Pro'yu tanıtmıştı ve kısa süre sonra da Edge Plus modelini tanıttı. Şimdiyse Motorola, üst orta sınıf telefon Edge 40 ile karşımıza çıktı. Motorola Moto Edge 40, 6nm Dimensity 8020 işlemcisiyle geliyor. Telefonun, 6.55 inç boyutunda, 2400×1080 çözünürlüğünde ve 144Hz yenileme hızına sahip bir pOLED ekranı var. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olan telefon, 50MP + 13MP arka kamera ve 32MP ön kamera ile birlikte geliyor.

Motorola Edge 40, 4400mAh bataryasıyla birlikte geliyor ve 68W kablolu ve 15W kablosuz şarjı destekliyor. Motorola, yeşil, siyah ve mavi renk seçenekleriyle gelen Edge 40'ı İngiltere ve Avrupa'da 660 dolar civarında bir fiyatla satışa çıkaracak.