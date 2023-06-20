WWDC 2023'te duyurulan Vision Pro ile Apple, AR/VR dünyasına adım atmıştı. Yeni aldığı patent, Apple'ın iPhone'u bir VR gözlük benzeri bir cihaza dönüştüren bir aksesuara dönüştürme niyetini gösteriyor. Şirketin bu alandaki son patent başvurularından biri, kafaya takılan ekran (HMD) aksesuarına odaklanıyor. Apple, bu aksesuarla iPhone veya iPad'leri bir gözlüğe dönüştürmeyi planlıyor.

Patent çizimlerine göre aksesuar, bir kafa bandı ile birlikte gelecek ve bu, kullanıcıların kafalarına geçirmelerine yardımcı olacak. iPhone veya iPad, kafa bandı ile kablosuz bağlantı kuracak ve cihazlar arasında Bluetooth yardımıyla iletişim sağlanacak. Ancak, kafa bandının ve iPhone'un nasıl birlikte çalışacağına dair detaylar henüz patentte belirtilmiş değil.

Bu yeni VR gözlük benzeri aksesuarın patentinin, Vision Pro'nun lansmanı ile aynı zamana denk gelmesi dikkat çekici. 3499 dolar gibi bir fiyatla satılan Vision Pro'ya daha ekonomik bir alternatif sunmayı hedefleyebilir. Ayrıca, iPhone/iPad destekli bu aksesuar, satın alabilirlik konusundaki endişeleri de giderebilir.

Bunun yanı sıra, Apple'ın daha uygun fiyatlı bir Vision modeli üzerinde çalıştığına dair söylentiler de bulunuyor. Bu yeni modelin, daha geniş bir kitleye hitap etmesi bekleniyor ve yeni gözlüğün adının "Vision" veya "Vision One" olabileceği söyleniyor.

Ancak, Apple'ın bu yeni patentinin heyecan verici olduğunu belirtmek gerekirken, şirketin bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadığını ve daha önce birçok heyecan verici patent aldığını ancak bunları gerçek bir ürüne dönüştürmediğini unutmamak önemli. Bu yüzden bu patentin gerçek bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceğini zaman gösterecek