iPhone 15 Pro'da Hangi İşlemci Kullanılacak?

İddialara göre, iPhone 15 Pro modelleri, TSMC’nin N3B teknolojisiyle üretilen A17 Bionic yonga setinden güç alacak. N3B mimarisi, performansı optimize etmeye odaklanmış durumda ve bu sayede iPhone 15 Pro serisi, yüzde 20'ye varan seviyelerde daha hızlı olacak.

A17 Bionic İşlemcinin Performansı Ne Olacak?

GeekBench'ten sızdırılan skorlara göre, A17 Bionic işlemci, tek çekirdek testlerinde 3.986 puana ulaşmayı başardı. Bu sonuç, önceki model A16 Bionic'e kıyasla tekli çekirdek performansında yüzde 60'lık bir artış anlamına geliyor. Bu da, kullanıcılara çok daha güçlü bir performans sunacağı anlamına geliyor.

iPhone 16'da Hangi Yenilikler Olacak?

iPhone 16 serisi, TSMC’nin N3E süreciyle üretilecek olan A17 Bionic yonga setini kullanacak. N3E mimarisi, enerji odaklı olmasıyla biliniyor ve bu sayede performans yerine güç tüketimi kontrolüne öncelik verilecek. Ayrıca, işlemcideki SRAM boyutlarının küçültülmesi, cihaz içindeki alanın daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Bu değişikliklerle birlikte, Apple'ın enerji konusunda daha iddialı bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.