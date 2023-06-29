Apple, iOS'un yeni sürümü üzerinde çalışırken, iOS 16 çalışmalarına da devam ediyor. Son olarak iOS 16.5'i kullanıma sunan şirket, şimdi de iOS 16.6 ve iPadOS 16.6 için dördüncü beta sürümünü yayınladı.

iOS 16.6 ve iPadOS 16.6 ile Ne Sunulacak?

Apple bugün, yakında sunulacak olan iOS 16.6 ve iPadOS 16.6 güncellemelerinin dördüncü beta sürümlerini herkese açık beta testi kullanıcıları için paylaştı. Bu beta sürümler, Apple'ın geliştiriciler için yayınladığı dördüncü beta sürümünden sadece bir gün sonra kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Beta Sürümünün Aktivasyonu Nasıl Yapılır?

Apple'ın ücretsiz beta test programına kayıt olan kullanıcılar, cihazları üzerinden Ayarlar kısmından Yazılım Güncelleme’si bölümüne gelerek yeni beta güncellemesini görebilirler. Beta Güncellemeleri üzerine tıkladıktan ve iOS 16 Genel Beta seçeneğini seçerek dördüncü beta sürümü etkinleştirilebilir.

iOS 16.6 Güncellemesinin Önemi Nedir?

iOS 16.6 nispeten küçük bir güncelleme gibi görünse de, Apple bu sürüm ile birlikte daha önce duyurulan iMessage İletişim Anahtarı Doğrulama özelliğinin başlatılması için zemin hazırlıyor gibi görünüyor.

Apple'ın İleriye Dönük Planları:

Apple, iOS 17'nin Eylül lansmanına hazırlanırken iOS 16 üzerindeki geliştirmelerin yavaşlayacağını göreceğiz. Şirket ayrıca watchOS 9.6'nın yeni bir beta sürümünü herkese açık beta testçilerine de başlamaya hazırlanıyor. Bu sayede Apple Watch kullanıcıları akıllı saatlerini yakın zamanda güncelleyebilecek