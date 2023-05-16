1. "Hey Siri" komutu ne zaman değişecek?

Apple, "Hey Siri" komutunu kaldırma planlarını henüz resmi olarak duyurmadı, ancak bu değişikliğin WWDC 2023 etkinliğinde iOS 17 ile birlikte tanıtılması ve 2023 veya 2024'te kullanıma sunulması bekleniyor.

2. "Hey Siri" komutunun kaldırılması ne anlama geliyor?

Bu değişiklik, Siri'nin harekete geçirilmesi için kullanılan komutun daha kısa ve daha hızlı olmasını sağlayacak. Kullanıcıların Siri'yi aktif hale getirmek için sadece "Siri" demesi yeterli olacak.

3. Bu değişiklik Siri'nin performansını nasıl etkileyecek?

Bu değişiklik, Siri'nin kullanıcıları anlama ve onlara yanıt verme yeteneğini doğrudan etkilemeyecek. Ancak, daha kısa bir tetikleme komutu, kullanıcıların Siri'yi daha hızlı ve daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlayabilir.

4. "Hey Siri" komutunun kaldırılması neden önemli?

"Hey Siri" komutunun kaldırılması, Apple'ın kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirmeye yönelik taahhüdünün bir parçasıdır. Bu, daha basit ve kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü oluşturmak için atılan bir adımdır.

5. Bu değişiklikten başka Siri'ye neler ekleniyor?

Apple'ın, Siri'ye üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetlerle daha derin bir entegrasyon eklemeyi planladığı söyleniyor. Bu, Siri'nin kullanıcılarına daha tutarlı ve uyumlu bir asistan deneyimi sunmasına yardımcı olabilir.

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