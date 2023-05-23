ABD merkezli teknoloji devi Apple, Broadcom ile yapılan bir anlaşma ile 5G radyo frekansı ve kablosuz bağlantı bileşenleri dahil olmak üzere ABD'de üretilen bileşenleri kullanacaklarını duyurdu.

Apple tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın çok yıllı ve milyarlarca dolar değerinde olduğu belirtildi. Broadcom, FBAR filtreleri dahil olmak üzere 5G radyo frekansı bileşenlerini ve son teknoloji kablosuz bağlantı bileşenlerini geliştirecektir.

Açıklamada, FBAR filtrelerinin ABD'deki önemli üretim ve teknoloji merkezlerinde tasarlanacağı ve üretileceği ifade edildi. Apple'ın, Broadcom'un Fort Collins FBAR filtre üretim tesisinde 1100'den fazla işe destek sağladığı belirtildi.

5G teknolojisinin, yeni nesil tüketici elektroniğinin geleceğini şekillendirdiği vurgulanan açıklamada, Apple'ın ABD'de bu alanda milyarlarca dolar harcadığına dikkat çekildi. Bu yatırımların, şirketin 2021'de ABD ekonomisine yapmayı taahhüt ettiği 430 milyar dolarlık yatırım hedefinin bir parçası olduğu aktarıldı.

Apple CEO'su Tim Cook, açıklamasında, Apple ürünlerinin tamamının ABD'de tasarlanıp üretildiğini ve şirketin ABD ekonomisine olan inancıyla yatırımlarını derinleştirmeye devam edeceklerini belirtti. Apple'ın Amerikalı tedarikçilerle doğrudan harcamaları ve yerel ekonomiye katkı sağlamak için yapılan yatırımların ilerlemekte olduğu da vurgulandı.

Yenigün Haber Merkezi