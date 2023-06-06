En dikkat çeken yeniliklerden biri, "Adaptif Şeffaf Mod" olarak adlandırılan özellik. Bu mod, Gürültü Engelleme ve Şeffaf Mod'un bir kombinasyonunu sunarak, kullanıcıların çevresindeki istenmeyen gürültüleri azaltırken aynı zamanda önemli sesleri duyabilmesini sağlıyor. Konuşmalar, uyarı sesleri ve araç kornaları gibi sesler, Adaptif Şeffaf Mod sayesinde kullanıcılar tarafından daha iyi duyulabilecek. Bu özellik, sadece AirPods Pro'nun 2. Nesil modelinde kullanılabilecek.

Bir diğer önemli yenilik ise "Kişiselleştirilmiş Ses Yüksekliği" özelliği. AirPods kullanıcılarının çeşitli ortam koşulları ve dinleme tercihlerini yapay zeka teknolojisiyle analiz eden bu özellik, müzik ve videolardaki ses seviyesini kullanıcının tercihlerine göre otomatik olarak ayarlayacak. Böylece her kullanıcı, en iyi ses deneyimini yaşayabilecek.

AirPods Pro'ya eklenen bir diğer geliştirme, "Otomatik Geçiş" özelliğinde yapılan iyileştirmeler. Artık AirPods kullanıcıları, Apple cihazları arasında daha kolay ve hızlı bir şekilde geçiş yapabilecekler. Otomatik Geçiş özelliği, kullanıcıların farklı cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmalarını sağlayacak.

Ayrıca, AirPods kullanıcılarının görüşme sırasında mikrofonu sessize alabilmesi için yeni bir özellik de ekleniyor. Tek bir tuşa basarak mikrofonu kapatma özelliği sayesinde, kullanıcılar telefonlarından uzak olsalar bile iletişimlerini sessize alabilecekler.

Bu yeni özelliklerin kullanıma sunulması, Eylül ayında yayınlanacak olan iOS 17, iPadOS 17 ve MacOS Sonoma güncellemeleriyle birlikte gerçekleşecek. AirPods kullanıcıları, bu güncellemeleri yaparak yeni özelliklerin tadını çıkarabilecekler. Apple'ın AirPods Pro için duyurduğu bu yenilikler, kullanıcıların kulaklıklardan daha fazla verim elde etmelerini sağlayacak.

Yenigün Haber Merkezi