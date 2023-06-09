AirPods Max'in sunulmayan bir diğer özelliği ise Adaptive Audio. Bu özellik, kullanıcının bulunduğu ortamdaki koşullara göre Şeffaf modu ve Aktif Gürültü Engelleme özelliklerini dinamik olarak birleştirerek en iyi deneyimi sağlıyor. Maalesef, AirPods Max bu özelliği kullanıcılarına sunamayacak.



Son olarak, AirPods Max kullanıcıları Siri'ye "Hey" takısını kullanmadan erişim sağlayamayacaklar. Bu özellik yalnızca ikinci nesil AirPods Pro'ya özel olarak sunuluyor.



Yeni özelliklerden mahrum kalma durumu, AirPods Max sahipleri arasında hayal kırıklığı yaratırken, kulaklığın gelecekteki güncellemelerde bu özellikleri kazanıp kazanamayacağı ise belirsizliğini koruyor.



Apple'ın 18.299 TL'lik kablosuz kulaklık modeli AirPods Max, WWDC23 etkinliğinde tanıtılan yeni özellikleri bünyesinde bulunduramayacak. Bu durum, kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yaratıyor. İşte AirPods Max'in yeni özelliklerden mahrum kalmasıyla ilgili detaylar!



AirPods Max, iki farklı H1 çipini kullanmasına rağmen WWDC23'te tanıtılan bazı AirPods odaklı yeni özelliklere sahip olmayacak. Apple, bu yeni özellikleri H2 çipe sahip ikinci nesil AirPods Pro'ya odaklıyor. Dolayısıyla, yüksek fiyatlı AirPods Max, bu özelliklerden mahrum kalıyor

