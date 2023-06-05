Teknoloji devi Apple, Haziran ayında gerçekleştirdiği Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2023) AirPods için önemli bir yazılım güncellemesini duyurdu. Bu güncelleme, kullanıcıların AirPods deneyimini daha da zenginleştirmeyi amaçlıyor. Şirket, gürültü engelleme yetenekleri konusunda büyük adımlar attığını ve yeni "Sohbet Farkındalığı" özelliğiyle, sohbetler sırasında gürültü engelleme yeteneğini otomatik olarak etkinleştirebileceğini belirtti.

Yeni güncelleme ile AirPods, gürültüyü çok daha etkin bir şekilde engellemeyi vaat ediyor. Ayrıca, bu özellik dinlediğiniz müziğin sesini otomatik olarak kısacak ve gürültü algılandığında otomatik olarak gürültü engelleyiciyi etkinleştirecek.

Apple'ın Adaptative Audio adı verilen yeni özelliği, tam aktif gürültü giderme ve şeffaflık modunun yanında ek bir seçenek olarak sunulacak. Bu mod aktif olduğunda, AirPods Pro, kullanıcıların çevresini sürekli olarak analiz ederek en iyi dinleme deneyimi için aktif gürültü engellemeyi otomatik olarak ayarlayacak.

Kişiselleştirilmiş Ses Yüksekliği özelliği, AirPods'un yapay öğrenme teknolojisini kullanarak kullanıcıların genel dinleme alışkanlıklarını öğrenmesine olanak sağlar. Bu bilgi, daha kişiselleştirilmiş bir medya deneyimi için kullanılacak.

Apple ayrıca, Otomatik Geçiş özelliğinde de önemli iyileştirmeler yaptı. Bu özellik, AirPods'tan başka bir Apple cihazına medya aktarımında daha hızlı ve daha güvenli bir deneyim sağlar. Bu yeni özellikler, bugünden itibaren Apple Geliştirici Programı üyelerine sunulan AirPods geliştirici beta sürümünde mevcut.

Yenigün Haber Merkezi