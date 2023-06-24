Kullanıcı Geri Bildirimlerine Önem Veren Apple

3D Touch özelliği, basınca duyarlı ekranlarda kullanılan bir özellikti. Ancak, kullanıcı sayısının düşük olması nedeniyle Apple bu özelliği terk etmişti. Ancak, kullanıcı geri bildirimlerinin Apple'ın bu kararını değiştirmesinde etkili olduğu belirtildi ve şirket, bu özelliği yeniden kullanıma sundu.

Dokunsal Geri Bildirim Eklentisi Benimsenmedi

3D Touch özelliğinin kaldırılmasının ardından, Apple bir dokunsal geri bildirim eklentisi piyasaya sürmüştü. Ancak, bu yeni eklenti kullanıcılar tarafından benimsenmedi. Çünkü, 3D Touch özelliği hızlı ve pratik bir işlevi yerine getiriyordu. Twitter kullanıcısı AppleIntro'nun bir tweetine göre, yeni ayarlar uygulamasında "3D & Haptic Touch" adında yeni bir sekme bulunuyor.

Bu gelişme, Apple'ın kullanıcı geri bildirimlerini ciddiye alarak, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için çalıştığını gösteriyor. Bu yenilik, kullanıcılara daha hızlı ve pratik bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor