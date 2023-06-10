Kestirmeler Entegrasyonu ve Sürükle-Bırak Desteği

ChatGPT'nin son güncellemesi, özellikle üretkenlik açısından önemli olan kestirmeler entegrasyonu ve sürükle-bırak desteği gibi özellikler kazandırdı. Kullanıcılar artık ChatGPT istemlerini Kestirmeler üzerinden oluşturabilecekler ve bu, uygulamanın farklı uygulamalarla daha kolay ve hızlı bir şekilde iletişim kurmasını sağlayacak. Siri komutları ile ChatGPT'yi açabilir ve kestirmeler oluşturabilirsiniz. Bu özellikler, kullanıcıların daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

Sürükle-bırak özelliği ise ChatGPT’nin verdiği yanıtları kolayca başka uygulamalara veya mesajlara aktarmanıza olanak sağlıyor. Bu, ChatGPT'nin kullanıcılarına sağladığı bilgilerin paylaşımını kolaylaştırıyor.

iPad ile Uyumluluk

ChatGPT'nin son güncellemesi aynı zamanda iPad desteği de getirdi. OpenAI, ChatGPT'yi orijinal olarak iPhone'lar için tasarladığından, daha önceki sürümlerde iPad'deki tam ekran deneyimi eksikti. Bu güncelleme ile kullanıcılar, ChatGPT'yi iPad'lerinde tam ekran deneyimi ile kullanabilecekler.

Bu yenilikler, ChatGPT'nin iOS uygulamasının kullanıcı dostu ve kullanışlı olmasını sağlayarak, uygulamanın popülerliğini artırmaya yardımcı olacaktır. OpenAI'nin yapay zeka tabanlı uygulamaları, kullanıcılar arasında hızla yayılan bu teknolojiyi daha da erişilebilir kılıyor