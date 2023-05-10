Her sezonda oyuncuları yepyeni özelliklerle buluşturan, EA’in iddialı FPS oyunu Apex Legends, yeni sezonunda da sevenlerini oyunun başına bağlayacak birçok özellik getiriyor.

Apex Legends: Arsenal’ın başrol oyuncusu yeni Legend, Ballistic. Asıl adı August Montgomery Brinkman olan 63 yaşındaki silah ustası, oyuna 24. karakter olarak katılım sağlıyor.

Ballistic’in pasif yeteneği Sling adında, iki yerine üç silah taşımanıza olanak tanıyan bir özellik. Sling ile maçlarda daha fazla ateş gücüne sahip olabiliyor ve herhangi bir eklentiyle güçlendirilemeyecek olan üçüncü silahınıza Inventory veya Character Utility Action kısımlarından ulaşabiliyorsunuz. Ballistic, taktik yeteneği olarak da Whistler’a sahip. Rakip oyuncuların silahlarının çabuk ısınmasını ve atış yaptıklarında onlara zarar vermesine neden olan bu yetenek ile rakiplerinizin iki kez düşünmesini sağlayacaksınız. Ve son olarak Ballistic’in en güçlü yeteneği olan Tempest, yanınızdaki arkadaşlarınıza daha hızlı şarjör doldurma, daha hızlı hareket etme ve sonsuz mermi gibi özellikler veriyor.

Apex Legends: Arsenal, diğer sezonlarda olduğu gibi yine bir Battle Pass ile birlikte geliyor. Wattson'ın System Shock kostümü, Devotion LMG silahına gelen Pulse Eater deseni gibi kozmetik eklentilerin yanında yeni emote'lar, yükleme ekranları, müzik parçaları, bayrak çerçeveleri ve daha fazlasını da içeriyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ