28 Mart - 11 Nisan tarihleri arasında erişilebilecek olan Sun Squad Collection etkinliği ile birlikte ¨Heatwave¨ modu, süreli kozmetikler ve daha fazlası oyuna ekleniyor.

14 Şubat’ta yayınlanan 16. sezonu Revelry ile dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Apex Legends’ta yenilikler bitmiyor! 28 Mart - 11 Nisan tarihleri arasında, sınırlı süreliğine erişilebilecek olan Sun Squad Collection etkinliği, Heatvawe modu başta olmak üzere birçok ilginç yenilik içeriyor.

Etkinlikle gelen içerikler şunlar:

Heatvawe Modu: Bu geçici modda oyuncuların fazladan güneş kremine ihtiyaçları olacak! gibi görünüyor (!). Zaman zaman meydana gelecek olan sıcak hava dalgalanmaları, açık havadaki oyunculara zarar verecek; hayatta kalmak istiyorsanız kapalı bir mekan bulmanız ya ısı kalkanlarıyla kendinizi korumanız gerekecek. Eğer bunların hiçbirini yapamazsanız, güneşin zararlı ışınlarının yarattığı etkiyi azaltmak için kaymayı veya güneş gözlüğü takmayı deneyebilirsiniz.

Bu geçici modda oyuncuların fazladan güneş kremine ihtiyaçları olacak! gibi görünüyor (!). Zaman zaman meydana gelecek olan sıcak hava dalgalanmaları, açık havadaki oyunculara zarar verecek; hayatta kalmak istiyorsanız kapalı bir mekan bulmanız ya ısı kalkanlarıyla kendinizi korumanız gerekecek. Eğer bunların hiçbirini yapamazsanız, güneşin zararlı ışınlarının yarattığı etkiyi azaltmak için kaymayı veya güneş gözlüğü takmayı deneyebilirsiniz. Hawai Gömlekleri ve Scuba Ekipmanları: 24 adet süreli kozmetik ürün; Ash, Mirage, Fuse ve daha fazla şampiyon için kullanılabilir olacak.

24 adet süreli kozmetik ürün; Ash, Mirage, Fuse ve daha fazla şampiyon için kullanılabilir olacak. Ash için Açılabilir Öğeler: Oyuncular, etkinliğin ¨ödül ilerlemesi¨ ile daha fazla ek öğe kazanma şansı yakalayacaklar. 11 Nisan'dan önce 24 kozmetiğin tamamının kilidini açmayı başaran oyuncular, Ash'in ¨Strongest Link¨ Heirloom’una sahip olabilecekler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ