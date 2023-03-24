28 Mart - 11 Nisan tarihleri arasında erişilebilecek olan Sun Squad Collection etkinliği ile birlikte ¨Heatwave¨ modu, süreli kozmetikler ve daha fazlası oyuna ekleniyor.
14 Şubat’ta yayınlanan 16. sezonu Revelry ile dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Apex Legends’ta yenilikler bitmiyor! 28 Mart - 11 Nisan tarihleri arasında, sınırlı süreliğine erişilebilecek olan Sun Squad Collection etkinliği, Heatvawe modu başta olmak üzere birçok ilginç yenilik içeriyor.
Etkinlikle gelen içerikler şunlar:
- Heatvawe Modu: Bu geçici modda oyuncuların fazladan güneş kremine ihtiyaçları olacak! gibi görünüyor (!). Zaman zaman meydana gelecek olan sıcak hava dalgalanmaları, açık havadaki oyunculara zarar verecek; hayatta kalmak istiyorsanız kapalı bir mekan bulmanız ya ısı kalkanlarıyla kendinizi korumanız gerekecek. Eğer bunların hiçbirini yapamazsanız, güneşin zararlı ışınlarının yarattığı etkiyi azaltmak için kaymayı veya güneş gözlüğü takmayı deneyebilirsiniz.
- Hawai Gömlekleri ve Scuba Ekipmanları: 24 adet süreli kozmetik ürün; Ash, Mirage, Fuse ve daha fazla şampiyon için kullanılabilir olacak.
- Ash için Açılabilir Öğeler: Oyuncular, etkinliğin ¨ödül ilerlemesi¨ ile daha fazla ek öğe kazanma şansı yakalayacaklar. 11 Nisan'dan önce 24 kozmetiğin tamamının kilidini açmayı başaran oyuncular, Ash'in ¨Strongest Link¨ Heirloom’una sahip olabilecekler.
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