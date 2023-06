Birbirinden farklı birçok kozmetik eşyayı elde edebileceğiniz Dressed to Kill Collection Etkinliği, Armed and Dangerous oyun moduyla birlikte yayında. Respawn Entertainment ve Electronic Arts (EA) imzalı Apex Legends: Arsenal’a yepyeni bir etkinlik geldi: Dressed to Kill Collection Etkinliği. 4 Temmuz Salı gününe kadar sürecek olan bu etkinlik, tüm Apex Legends fanatiklerine yepyeni kozmetik eşyaların kapısını aralıyor.

Etkinlik boyunca oyuncular, savaş alanında farklı görüntüleriyle göz kamaştıracakları 24 adet kozmetik eşya elde edebiliyorlar. Bunların arasında Ash, Crypto, Horizon ve daha fazla karakter için yepyeni kostümler ve etkinlik ödül ağacından elde edilebilen eşyalar bulunuyor. Eğer oyuncular sunulan bu kozmetik eşyaların 24’ünü, etkinlik bitmeden önce elde etmeyi başarırsa Horizon’ın ata yadigarı silahı Gravity Maw’u otomatik olarak elde edebiliyorlar.

Kostümlerin yanında Dressed to Kill Collection Etkinliği’yle birlikte, yine etkinlik boyunca sürecek olan Armed and Dangerous oyun modu da oyuna eklendi. Oyuncuların sadece pompalı ve dürbünlü tüfeklerle savaşabildiği bu oyun modu, oyuncuların alışılagelmedik çatışmalar yaşamasına olanak tanıyor.