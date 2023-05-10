Ezgi Mola geçtiğimiz gün 4 yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilsi Mustafa Aksakallı'yla nikah masasına oturdu. Aile arası ve yakın arkadaşlarının katıldığı nikahın arkasından ortaya bomba bir iddia atıldı.

"Ezgi Mola Hamile"

Söylemezsem Olmaz masasında ortaya atılan bu iddiayı Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enes Arıkan, üstü kapalı yalanlaması akılları karıştırdı. Aniden ve aile arasında küçük bir nikahın arkasında Ezgi Mola'nın hamile olduğu ve karnının fazla büyümeden hemen nikah masasına oturmak istediği öğrenildi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi