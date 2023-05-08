Dünyaca ünlü haber ajansı “Associated Press” yazarıAndrew Wilks, İstanbul çıkışlı yazısında, Türkiye’de, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık liderine en büyük meydan okuma olacak şekilde şekillenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine giderken, oyların adil olduğuna dair şikayetlerin arttığını yazdı. Wilks’in yazısı özetle şöyle: “Türkiye'deki muhalefet uzun süredir, genellikle uluslararası gözlemciler tarafından d esteklenen iddialara göre, ülkedeki seçimlerin eşit olmayan bir oyun sahasında oynandığını söylüyor.

Medyada yer alan haberler, Erdoğan'ın rakiplerine karşı avantaj sağladığının en bariz örneği olarak öne çıkıyor, ancak kampanya yürütürken devlet kaynaklarının kullanılması ve seçim yasasının tartışmalı yorumu gibi faktörler de ön plana çıkıyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'e göre, Türkiye medyasının yaklaşık % 90'ı hükümetin veya destekçilerinin elinde ve bu da cumhurbaşkanı için ezici bir yayın süresi sağlıyor. Yalnızca bir avuç muhalif gazete basılı olarak kaldı ve çoğu yalnızca çevrimiçi baskılara geçti.

Yayın gözlemcisinin muhalefet üyelerine göre, Nisan ayında Erdoğan devlete ait ana televizyon kanalında yaklaşık 33 saat yayın aldı. Cumhurbaşkanlığı rakibi Kemal Kılıçdaroğlu 32 dakika ceza aldı.

Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), geçtiğimiz ay kampanya videosunu göstermediği için yayıncı kuruluş TRT hakkında yasal işlem başlattı.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, ‘Türkiye Radyo Televizyon Kurumu maalesef tarafsız ve objektif bir kurum olmaktan uzaklaşarak Tayyip Radyo Televizyon Kurumu'na dönüşmüştür’ dedi.

Kalan bağımsız medya da artan kısıtlamalarla karşı karşıya. Geçen ay yayın kuruluşu RTÜK, bağımsız kanallar Fox, Halk TV ve TELE1'e yönetmelik ihlali sayılan haber ve yorumlar nedeniyle para cezası verdi.”