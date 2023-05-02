Fraser’ in yazısında değindiği noktalar şöyle:

“ Erdoğan büyüleyici bir hatipken, mütevazi Kemal Kılıçdaroğlu yumuşak konuşuyor. Kılıçdaroğlu mutfağında kaydettiği videolarda seçmenlerle konuşurken, Erdoğan destekçilerine ulaşmak için devlet kaynaklarını kullanan usta bir kampanya yürütü yor. Kutuplaşan Erdoğan giderek otoriterleşirken, Kılıçdaroğlu bir köprü kurucu olarak itibar kazanıyor ve demokrasiyi yeniden tesis etme sözü veriyor.

Muhalefet içindeki bölünmeler uzun süredir 69 yaşındaki Erdoğan'ın iktidarda kalmasına yardımcı oldu, ancak bu sefer Kılıçdaroğlu, milliyetçiler ve İslamcılar da dahil olmak üzere 6 farklı partiyi birleştirdi. Kılıçdaroğlu, Kürt yanlısı partinin zımni desteğini de perçinledi.

Millet İttifakı, Erdoğan'ın geniş yetkileri cumhurbaşkanının elinde toplama çabalarını geri alma sözü verdi. Millet İttifakı, ayrıca kontroller ve dengeler ile parlamenter demokrasiyi yeniden tesis etme, daha geleneksel ekonomi politikalarına dönme ve yolsuzlukla mücadele sözü verdi.

Kılıçdaroğlu seçilirse, Erdoğan'ın yaptırdığı bin 150 odalı saray yerine Ankara'da eski cumhurbaşkanlarının yaşadığı mütevazi cumhurbaşkanlığı sarayına taşınacağını ilan etti.

Analistler göre, Kılıçdaroğlu döneminde Türkiye'nin Rusya ile ekonomik bağlarını korunacak, Avrupa ve NATO yanlısı bir duruş benimsenecek.

Ana akım medya üzerindeki kontrolüyle radyo dalgalarına da hakim olan Erdoğan'ın aksine Kılıçdaroğlu, mütevazi mutfağından kaydedilen ve sosyal medyada yayınlanan videolarıyla seçmenleri etkilemeye çalışıyor.”