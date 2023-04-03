2023 yılı açık öğretim lise sınav sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Önceki yıllarda açık öğretim sınav sonuçları açıklanma tarihi baz alındığında, 2023 yılı AÖL sınav sonuçlarının da Ağustos-Eylül ayları arasında açıklanması beklenmektedir.



AÖL sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi internet sitesi üzerinden açıklanır. Öğrenciler, öğrenci numaraları ve şifreleriyle birlikte "e-okul" sistemine giriş yaparak da sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına MEB'in resmî sayfası olan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sitesi üzerinden T.C Kimlik Numaraları veya öğrenci numaraları ve şifreleriyle ulaşabilirler.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi