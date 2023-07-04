2022-2023 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, kayıt işlemlerini tamamlayarak yaz okulu dönemine başvuru yapacaklardır. Ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemeleri de bu süreçte gerçekleştirilecektir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri veya üstten dersleri almak için internet üzerinden ders seçimi yapacaklardır. AÖF yaz okulu programı, takvime göre 7 hafta sürecek ve temmuz ayında başlayacaktır. Yaz okulu programının ardından sınavlar gerçekleştirilecektir.

2023 AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı?

2023 yılında Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları, 03-07 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulu programı ise 7 hafta sürecek olup, 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'a kadar devam edecektir.

AÖF yaz okulu online mı olacak?

Açıköğretim Fakültesi final sınavları, uzaktan yani online olarak gerçekleştirildi. AÖF, bütünleme sınavlarının da aynı yöntemle yapılacağını duyurmuştu. Ancak, yaz okulu sınavlarının nasıl olacağı konusunda bir bilgilendirme yapılmadı.