Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları çevrimiçi sistem üzerinden bugün başlarken gözler bir yandan AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği Bahar Dönemi ara sınav (vize) sınavları 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde online sistem üzerinden gerçekleşecek. Sınavların sonucuna ilişkin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamalar takip ediliyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları için belirlenen bir tarih bulunmazken sonuçların, sınav sürecinin sona ermesinin ardından yaklaşık 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Genel olarak Anadolu Üniversitesi sınavlara ilişkin sonuçlarını 15 gün içerisinde erişime açıyor. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.