AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Bahar dönemi AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi, nasıl yapılacak? İşte, detaylar…

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF ara sınav tarihleri belli oldu.

Akademik takvime göre, ara sınavlar Nisan ayında düzenlenecek olup not ortalamasına %30 etki edecek. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek olup 30 dakika sınav süresi verilecek.

İşte, AÖF sınavları nasıl yapılacak sorusunun yanıtı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Yayınlanan takvime göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ