Virüsler, kötü yazılımlardır. Dosyaları bozmak ve bilgi kayıplarına neden olmak için faaliyet gösterirler.

Antivirüs programı ise, temizleme ve kurtarma işlemlerini yerine getiren, virüslere karşı yazılmış olan koruyucu programlardır. Peki virüs nasıl bulaşır? Bilgisayarları kullanılmayacak derecede yavaşlatan virüs, ilk dönemlerde taşınabilir disklerle daha çok yayılırken, günümüzde artık en çok e-posta yoluyla yayılır. Diğer bir yayılma yolu da bilgisayarınıza indirmeye çalıştığınız dosyalardır. Özellikle korsan dosyalarda çok rastlanır. Ayrıca fiziksel olarak bilgisayarınıza erişim sağlayan bir kişi tarafından bulaştırılacağı gibi uzaktan size gönderilen mail, mesaj, link veya dosyalar aracılıyla da bulaşabilir.

En iyi antivirüs yazılım türü ise gerçek zamanlı tarayıcılar olarak bilinmektedir. Gerçek zamanlı tarayıcı; arka planda sürekli olarak çalışmasından dolayı tercih edilmektedir.

Antivirüs Programının Görevleri Nelerdir?

Antivirüs programları bilgisayardaki dosyalar içinde tarama, temizleme ve kurtarma gibi görevleri üstlenir.Virüsleri bulur ve bulduğu virüsleri karantina altına alır. Daha sonra çeşitli yöntemler ile virüsleri siler. Bilgisayarınızdaki uygulamaları korur ve cihazınızın çökmesine engel olur.

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