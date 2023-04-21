Türkiye en çok antidepresan kullanan ülkelerden biri.

Ne yazık ki, o antidepresanlar legal uyuşturucudan başka bir şey değil benim gözümde.

İçinizdeki seni keşfedin… Doğduğunuz ana çocukluğunuza gidin kötü birisi olmadığınızı anımsayın… Koşulların hastalıkla ilişkilerin hayal kırıklığının, sizi istemediğiniz insan formuna, soktuğunun farkına varın ve değişmeye başlayın. Yeniden ya iyiler var ya kötüler.

Siz iyi olun yeter…

En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle...

Ramazan Bayramı’nın ülkemize, insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Nice güzel Bayramlara.