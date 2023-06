Finlandiya sokaklarında ralli yaparak spora başlayan, iş hayatında hız kesmeden ilerleyen ünlü iş insanı Abide Gülel, Süper Lig takımlarından Antalya Spor’un yönetimine girdi.

Böylece, Süper Lig’de, yönetiminde kadın bulunan kulüplerin arasına Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor’dan sonra Antalya Spor da girdi.

YÖNETİM DEĞİŞTİ

Kulüp başkanı Sabri Gülel’in başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında; Kerem Çankaya, Sami Güral, Ferit Sezer, Mustafa Ergün’ün istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliklerine; Abide Gülel’in yanı sıra Varol Varlı, Mehmet Duru ve Caner Afşin oy çokluğuyla seçildi.

Kırmızı beyazlı kulübün yönetimine giren Abide Gülel’in, yeni fotoğraf çekiminde kırmızı renkli elbiseyi tercih etmesi dikkat çekti.

ABİDE GÜLEL KİMDİR?

Avukat, iş insanı, sporcu.

-Gülel Hukuk Bürosu kurucusu.

-Kripto varlıklar eğitim ve danışmanlık platformu Lexcio kurucu ortağı.

-AGB Consultants yatırım şirketi kurucu ortağı.

-Uluslararası Nükleer Hukuk Birliği’nin (INLA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Başkanı.

-Kıbrıs Çocuk Hastalıkları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı.

-The Chartered Institute of Logistics and Transport – CILT Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

-DEİK Togo İş Konseyi Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Abide Gülel, İskoçya’da enerji hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Fransa’da uluslararası liderlik doktorası yapıyor.