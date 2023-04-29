11. dakikada Rayyan Baniya'nın Wrihgt'ı düşürmesiyle kazanılan serbest vuruşu Fernando kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çizgisinden direkt kaleye gönderdiği şutta, kaleci Batuhan güçlükle topu kornere gönderdi.

16. dakikada Antalyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Larsson'un pasında soldan ceza sahasına giren Fredy, kale sahasına hareketlenen Doğukan Sinik'e pasını aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

21. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Fernando ceza sahası içine ortaladı. Ömer Toprak'ın kafa vuruşunda top Veysel Sarı'dan sekip Doğukan Sinik'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

33. dakikada sağ kanatta son çizgide topla buluşan Fredy, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun arka direğe ortasında yükselen Wright, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Biraschi, kaleci Helton'un önde olduğunu gördü. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp orta saha çizgisinden sert vurdu ancak Helton son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

53. dakikada soldan kazanılan korner atışında Fernando, kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, Batuhan Şen'den seken top tekrar Veysel Sarı'nın önünde kaldı. Bu futbolcu bir kez daha şutunu çekti ancak Batuhan iki hamlede topu kornere çelmeyi başardı.

72. dakikada Fraport TAV Antalyaspor etkili geldi. Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası dışı sol çaprazında Larsson'da kaldı. Bu futbolcunun ara pasında kale sahası dışı sol çaprazında meşin yuvarlağı alan Ndao'nun sert şutunda, direkten dönen top oyun alanına geri geldi.

90+4. dakikada Fatih Karagümrük beraberliğe çok yaklaştı. Burak Kapacak'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada Ozdoev göğsüyle topu Diagne'ye indirdi. Kale sahası önünde topla buluşan bu futbolcunun şutunda, kaleci Helton yakın mesafeden gole izin vermedi.

Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.AA