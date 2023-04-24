Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak. Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen iki takım da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Antalyaspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşacaklar. 3 maçtır kaybetmeyen ve 33 puanla 13. sırada bulunan Akdeniz ekibi, saha avantajını kullanıp kazanan taraf olmayı amaçlıyor. 4-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle moral depolayan Yiğidolar, 34 puanla 11. basamakta. Kırmızı Beyazlılar, zorlu deplasmanda seri peşinde olacak. Bugün Corendon Airlines Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Antalyaspor-Sivasspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen'in yönetecek.

Muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Ufuk, Fernando, Ndao, Doğukan, Larsson, Haji Wright

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Aaron, Goutas, Murat, Hakan, Charisis, Saiz, N'Jie, Max Gradel, Yatabare