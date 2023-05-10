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Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Akdeniz ekibi, günün ilk antrenmanını fitness salonunda gerçekleştirdi, ikinci idmanı ise akşam saatlerinde sahada yaptı.

Beşiktaş maçının ardından üç gün izin kullanan kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde MKE Ankaragücü karşılaşması için bir araya geldi.

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 'in 34. haftasında 17 Mayıs Çarşamba günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.