Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 32 yaşındaki İsviçreli oyuncu Admir Mehmedi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Admir Mehmedi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Mehmedi'ye verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Mehmedi, Antalyaspor formasıyla geçen sezon 10 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

Kaynak: AA