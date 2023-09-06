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ÖZLEM ERTAN

Antalya Kaleiçi’nin dar sokaklarında yürürken, ne kadar köklü bir şehirde olduğunuzu daha iyi anlıyorsunuz. O özgün mimarinin her taşında ayrı bir öykü ve yaşanmışlık var. Önünüzde çarşaf gibi uzanan masmavi denize bakarken ise mitolojik zamanlara gidiyorsunuz ve Denizler Tanrısı Poseidon’la ilgili öyküler zihninize üşüşüyor.

Antalya kent merkezinden biraz uzaklaşıp da tepelerdeki Yörük köylerine, kasabalarına vardığınızda çok başka bir kültürle buluşmanın, tanış olmanın neşesi sizi sarıp sarmalıyor. Çünkü Yörük köylerinde olmak, toprağa örtülmüş yemyeşil bir battaniyeye benzeyen otların verdiği tazelik hissiyle sarmalanmak demek.

Antalya’da kurulmuş bir yemek masasına oturduğunuzda kentin binlerce yıllık zengin kültürünün sofraya yansımasını görüyorsunuz. O sofrada Akdeniz’in her anlamda sıcak ikliminde yetişen envaiçeşit ot, baharatlarla ve tahinle buluşmuş mezeler, balıklar, etler var. Zira Antalya mutfağı Antik devrin deniz ürünlerinde ve otlarda ifadesini bulan mutfak mirasını Yörük Türkmen sofrasıyla buluşturan bir mutfak. Farklılıkların bir arada ve uyum içinde yan yana geldiği bu zengin sofrada oturanlar da aynı uyumun bir parçası olmanın huzuruyla yiyip içiyorlar.

STANTLAR, YEMEKLER, ÜNLÜ ŞEFLER

İşte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından başlatılan ve bu yıl ikincisi, 1-3 Eylül arasında düzenlenen FoodFest Antalya Gastronomi Festivali böyle bir kültürler ve yemekler geçidiydi. Dünyaca ünlü şeflerin atölyeleriyle, etkinlikleriyle sürüp giden, Antalya merkezdeki Karaalioğlu Parkı’nda kurulan stantlarla yerel üreticileri ve markaları festival takipçileriyle buluşturan üç günlük bir yemek ve kültür şöleniydi.

Yemek, bir toplumun yaşadığı coğrafyayı, geçmişini ve tüm bunların bileşiminden oluşan bir sofra adabını yansıtan eşsiz bir kültür. Müzisyen eserini nasıl seslerle, ritimlerle ve suskunluklarla örerse şef de baharatlarla, küçük dokunuşlarla, malzemelerin uyumuyla örer.

2. FoodFest Antalya Gastronomi Festivali boyunca Antalya’nın yemeklerini, otlarını tatmakla kalmadık, Akdeniz’in bu güzel kentinin potansiyelini de bir kez daha fark ettik. Narenciyenin, üzümün, denizden çıkan çeşit çeşit balığın, dağlık bölgelerde yapılan hayvancılığın ve Antalya ürünlerinin dünyaya tanıtılmasının önemini bir kez daha idrak ettik.

ANTALYA’NIN ÜZÜM BAĞLARINDA…

2. FoodFest Antalya kapsamında gittiğimiz İbradı İlçesi’nin Ormana Mahallesi’nde doğayla iç içe yaşayan Yörüklerin yemeklerini tanıdık. O yemeklerin lezzeti konar göçerliğin, doğanın ve Antalya’nın kuzeyini kuşatan dağ silsilelerinin öyküsüyle iç içe geçmişti. Otlar, dolmalar, envaiçeşit baharatlar, etler, tatlılar masaya konurken, mahalli sanatçıların sesleri ve dansları bize eşlik etti. Üzüm bağlarında, dalından üzüm toplamak ise ayrı bir deneyimdi.

Üç gün boyunca şehir merkezinden dağ tepelerine kadar Antalya’ya yayılan bu kültür ve yemek şöleni sadece insanları zengin bir mutfakla tanıştırmakla kalmadı, kentin yerel üreticilerini ve şeflerini de destekledi. Öte yandan uluslararası niteliği sayesinde FoodFest Antalya, kentin turizm potansiyelini yükseltmeye de aday. FoodFest Antalya’nın her daim yaşaması dileğiyle…

ANTALYA REÇELCİSİ

Reçel deyip geçmeyin zira iyi reçel üretmek hiç kolay değil. Emek ister, doğru ürünleri kullanmayı ve onları ustalıkla bir araya getirmeyi gerektirir. Tam da bu noktada sizlere Antalya ve gastronomi denince akla ilk gelen markalardan biri olan Antalya Reçelcisi’nden bahsetmek istiyorum. 1989’da Numan Kocaacar tarafından kurulan Antalya Reçelci’sini kızı Ebru Kocaacar devam ettiriyor. FoodFest Antalya’daki stantlardan biri de Antalya Reçelcisi’nindi. Taze meyvelerden itinayla üretildiğini tadına baktığınız anda anladığınız ürünler arasında turunç, acı biber, incir, kayısı, çilek ve süt reçelleri ilk olarak gözüme çarptı. Antalya Reçelcisi Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Kocaacar, çiftçilerle de iş birliği yaparak, en iyi ürünü elde ediyor. Butik üretim anlayışını devam ettiren Antalya Reçelcisi’nin ürünlerini herkese tavsiye ediyorum.

KALEİÇİ’NDE TARİH GEÇİDİ

Antalya’ya gidip de Kaleiçi’ne uğramamak olmaz. Zira Kaleiçi, şehrin kalbi ve en eski yerleşim yeri. Roma döneminden günümüze kadar uzanan geniş bir zaman aralığının hemen hemen her noktasını Kaleiçi’nde görüyorsunuz. Gazeteci, köşe yazarı arkadaşım Sayım Çınar ile birlikte Kaleiçi’nde Alp Özel’in sahibi olduğu Sofa Hotel’e uğradık. Alp Özel, eski bir Antalya evini aslına uygun restore ederek güzel bir butik otele dönüştürmüş. Beni en çok heyecanlandıran otelin bahçesinde gördüğüm Roma sütunları oldu. Otelin bulunduğu yerde çıkan bu Roma kalıntıları hem mekânın hem de Kaleiçi’nin kadim geçmişinin göstergeleri olarak bahçede duruyor.

Otelin yakınındaki tarihi Kesik Minare’nin öyküsü ise daha da ilginç. Kesik Minare olarak tanınan bu en az 2 bin yıllık tarihi yapı, Pagan tapınağı olarak yapılmış, daha sonra aynı alanda bazilika planlı bir kilise inşa edilmiş. 15. Yüzyılda ise yapıya minare eklenmiş. Caminin bahçesinde eski Pagan tapınağının kalıntıları tüm görkemiyle duruyor ve insanı zamanda yolculuğa çıkarıyor. Eğer Antalya’ya yolunuz düşerse birkaç yıl önce restorasyonu sırasında “kesik” minaresine külah eklenmesiyle tartışma konusu olan bu özel yapıyı mutlaka görün. Bahçesinde Pagan tapınağı kalıntıları barındıran bu cami gerçekten özel ve heyecan verici.

ANTALYALI ŞAİRDEN EDEBİYAT VE MİTOLOJİ

Musa Fırat, Antalyalı bir şair ve bu seyahatimde onun şiirlerini keşfetme olanağı da buldum. Şiir sadece edebi bir tür değildir; deneyimlerin, duygu ve düşüncelerin en rafine halidir. Sözlerle yaratılan ayrı bir dünyadır. Musa Fırat’ın şiirleri de öyle. Şairin ‘Elma ve Lorca’ adlı kitabı yeni çıkmış. Antalya’dan İstanbul’a dönerken keyifle okuduğum şiirlerde mitoloji var, düşün dünyamızda iz bırakmış yazarlar var ve bir de hayata geniş bir bakış var. Elma üzerine çok şiir bulunuyor Musa Fırat’ın kitabında. Zira elma sadece elma değildir. Her şeyden önce tanrıçanın simgesidir. Bilgeliğin resmidir. Adem’le Havva’yı cennet bahçesinden kovduran da elmadır. Peki, aynı elmanın teknoloji ve bilgisayar dünyasında da önemli bir sembol olmasına ne demeli. Aslında şiir de sembollere benzer. İçinde kat kat anlamlar yüklüdür.