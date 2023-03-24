Antalya piyazı, Türk mutfağının en meşhur mezelerinden biridir. Özellikle yaz aylarında sevilen bu tarif, birçok restoran ve meyhane menüsünde yer almaktadır. İşte Antalya piyazı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve adımlar:
Malzemeler:
- 2 su bardağı haşlanmış beyaz fasulye
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 1 demet taze yeşil soğan
- 1/2 demet maydanoz
- 1/2 demet dereotu
- 1/4 su bardağı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
Hazırlanışı:
-
Fasulyeleri yıkayın ve bir tencereye alın. Üzerine su ekleyin ve orta ateşte yumuşayana kadar pişirin.
-
Pişen fasulyeleri süzün ve soğumaya bırakın.
-
Kuru soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Taze yeşil soğanın beyaz kısımlarını da doğrayın.
-
Maydanoz ve dereotunu ince ince kıyın.
-
Büyük bir kaseye haşlanmış fasulyeleri, doğranmış soğanları, taze yeşil soğanları, maydanozu ve dereotunu ekleyin.
-
Ayrı bir kasede zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve karabiberi karıştırın.
-
Hazırladığınız sosu fasulye karışımına ekleyin ve karıştırın.
-
Antalya piyazını servis tabağına alın ve üzerine taze yeşilliklerle süsleyerek servis yapın.