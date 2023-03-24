Ekonomik ve Lezzetli: Bayat Pide Tatlısı Tarifi

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Antalya piyazını servis tabağına alın ve üzerine taze yeşilliklerle süsleyerek servis yapın.

Hazırladığınız sosu fasulye karışımına ekleyin ve karıştırın.

Ayrı bir kasede zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve karabiberi karıştırın.

Büyük bir kaseye haşlanmış fasulyeleri, doğranmış soğanları, taze yeşil soğanları, maydanozu ve dereotunu ekleyin.

Maydanoz ve dereotunu ince ince kıyın.

Kuru soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Taze yeşil soğanın beyaz kısımlarını da doğrayın.

Pişen fasulyeleri süzün ve soğumaya bırakın.

Fasulyeleri yıkayın ve bir tencereye alın. Üzerine su ekleyin ve orta ateşte yumuşayana kadar pişirin.