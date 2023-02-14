Vali Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yapılacak yardımların koordinasyonu ve konuk edilen afetzedelerin geleceğinin planlanması için Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında (ATSO) düzenlenen Afet Birlik Toplantısı'na katıldı.

Antalya'nın depremden sonraki süreçte çok özel bir durumunun olduğunu vurgulayan Yazıcı, afetzedelerin bir bölümüne Antalya halkı olarak kucak açtıklarını ifade etti.

Afetzedelerin bir haftadır yoğun bir şekilde şehre geldiğini belirten Yazıcı, "Şu an için otel ve apartlarda 60 bine yakın depremzedemiz var. Bunun yanında 4 bin 300 kamu misafirhanelerinde, 7 bin 600 de KYK yurtlarımızda misafirlerimiz bulunuyor. Toplamda 72 bin civarında depremzedemizi Antalya'da ağırlıyoruz. Kendi imkanlarıyla kente gelenler bu sayıya dahil değil." diye konuştu.

Alanya ve Manavgat'ta da otelcilerle görüştüklerini aktaran Yazıcı, tadilatlarını bitiren otellerin yakın zamanda depremzedelerin hizmetine açılacağını kaydetti.

Yazıcı, konuk edilen depremzedeler için çok ciddi ihtiyaçların baş göstermeye başladığını dile getirdi.

Afetzedelerin çevre illere nakillerinin de yapıldığını belirten Yazıcı, "Bu akım başlayınca durumu iyi yönetebilmek adına şehre gelen depremzedeleri Burdur, Isparta, Denizli ve Konya'ya transfer ettik." dedi.

Yazıcı, gelen depremzedeleri açta açıkta bırakmamak adına çalıştıklarını ifade etti.

Deprem bölgesine dün akşam itibarıyla 428 otobüs ve minibüs gönderdiklerini belirten Yazıcı, Antalya halkının misafirperverliğini en güzel şekilde göstereceği dile getirdi.

Toplantıya ATSO Başkanı Ali Bahar'ın yanı sıra diğer oda ve borsa ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları da katıldı.