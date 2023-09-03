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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yerel gıdaya sahip çıkmak, Antalya mutfağını ve bölgenin coğrafi işaretli ürünlerini öne çıkarmak amacıyla hayata geçirdiği Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali, düzenlenen açılış töreniyle kapılarını açtı.

Bu yıl “Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla ikincisi düzenlenen festivalin açılışına; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ÇUKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Zaimoğlu, MASTOB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Barut, ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, AGYİD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özen, dünyaca ünlü şefler, STK başkanları ve gastronomi alanında faaliyet gösteren pek çok sektör temsilcisi katıldı. Açılış töreninde ilk olarak söz alan AGYİD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özen, Antalya’nın yöresel yemeklerini dünyaya tanıtmanın turizme sağlayacağı faydaya vurgu yaparken, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Antalya’nın son yıllarda kültürel unsurlarıyla da ön plana çıktığını ve turizmde çeşitliliği arttırmak için gastronominin üzerinde durulması gereken en önemli unsur olduğunu belirtti.

Başkan Muhittin Böcek: Bu Festival ile Şehrimizin Dünyaya Açılan Kapılarına Bir Yenisini Daha Ekledik

Konuşmasına Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’nin kente değer kattığını belirterek başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek “Bildiğiniz gibi Antalya’mızda 2 festivalimiz vardı. Bunlardan biri özüne döndürdüğümüz Altın Portakal Film Festivali, ikincisi de Uluslararası Piyano Festivali’ydi. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Antalya’nın sadece turizmin değil; kültür sanatın ve gastronominin de başkenti olacağı sözünü vermiştik. Bu düşünceyle, 1 milyonun üzerinde ziyaretçisi olan, belediye eliyle yapılan en büyük fuar olan Antalya Kitap Fuarı’nı, herkesin kendinden bir şey bulduğu Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivalini, nostaljiyi yaşatan Yeşilçam Festivalini, yörükler diyarı olarak öncülük yaptığımız Yörük Türkmen Festivali’ni başlattık.

Kentimize gastronomi alanında da hak ettiği değeri kazandırmak için geçen yıl Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’nin ilkini gerçekleştirdik. Böylece kentimize önemli 5 festival daha kazandırarak festival sayımızı 2’den 7’ye çıkarttık. Bir gastronomi şehri olabilmenin ne kadar zor olduğunu, alışkanlıkların oluşmasının ve iyi gıdanın ne kadar önemli olduğunu her birimiz çok iyi biliyoruz. Antalya, gastronomiye verdiği önemin yanında sofraya gelen sebzenin, meyvenin, etin en iyisini üreten bir kenttir. Bu yüzden göreve geldiğimizden beri tarımda sürdürülebilirlik ilkesini çok önemsiyoruz. Adeta bir hediye olan coğrafyamızda yarının sağlıklı nesilleri için ne gibi çalışmalar yapılması gerektiği ile ilgili aralıksız çalışıyoruz. Bu festival ile şehrimizin dünyaya açılan kapılarına bir yenisini daha ekledik. Antalya’mız artık sadece güneşi, denizi ve doğası ile değil; yerel mutfağının cazibesiyle de tercih edilir hale geldi. Çünkü güzel Antalya’mızın Anadolu’yu Akdeniz lezzetleriyle harmanlayan mutfak kültürü ve içinde; barışı, kardeşliği, ata mirası tohumlarımızı, Akdeniz’in büyülü dokusunu ve kadim tarihini barındıran eşsiz lezzetleri ile dünya markası olmayı fazlasıyla hak ediyordu. Antalya’mızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi dünyanın en güzel şehri yapan da işte taşıdığı bu değerlerdir. Bu değerler, ülke ekonomimiz ve turizmimiz için de birer mihenk taşıdır. Antalya’mız bugün yerli ve yabancı turistin en çok tercih ettiği tatil yerlerinden biriyse, bunda mutfağımızın payı da çok büyüktür. İşte bugün, Antalya’mızın değerlerine sahip çıkmak, onları daha güçlü kılmak ve geleceğe miras bırakmak için çıktığımız bu yolda ulaştığımız başarının mutluluğunu yaşıyoruz. Mutfağımızın adını dünya arenasına altın harflerle yazdırma hedefimizde büyük katkısı olan bu festivale ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz.

Antalya’mızın verimli topraklarında yetişen ürünlerimizle tarladan sofraya dediğimiz aynı zamanda “Antalya’dan Dünya’ya’’ mottosuyla düzenlediğimiz festivalimizde, Türkiye’den ve Dünya’dan birbirinden ünlü Michelin yıldızlı ve ödüllü şeflerimizi, gurmelerimizi, gastronomi ve turizm yazarlarımızı, sektörün farklı alanlarındaki profesyonellerimizi bir kez daha Antalya’mızda buluşturuyoruz. 3 gün sürecek festivalimizde, hep birlikte özlediğimiz sofraları paylaşacağız’ dedi

Antalya Valisi Hulusi Şahin: Turizm Başkenti Antalya’da Hedefimiz Sadece Para Kazanmak Değil, Kentimizi Ziyaret Eden Misafirlerimizin Kalbini Kazanmaktır

Konuşmasına Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’ni hayata geçiren Başkan Muhittin Böcek ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek başlayan Antalya Valisi Hulusi Şahin “Göreve geldiğimden bu yana henüz üç ilçeye ziyaret gerçekleştirdim. Turizmin yanı sıra Antalya tarım alanında da çok ciddi öneme sahip bir bölge. Örneğin Korkuteli ilçesi Türkiye’nin mantar ihtiyacının %50’sinden fazlasını karşılıyor. Turizm başkenti Antalya’da hedefimiz sadece para kazanmak değil, kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin kalbini de kazanmaktır. Bunun için öncelikle Türkiye’mizin muhteşem mutfağını tanıtmamız gerekiyor. Bu festivalde birincil hedefimiz Antalya yemeklerini ve Türk mutfağını en iyi şekilde misafirlerimize sunabilmek. Antalya dünyanın önde gelen gastronomi şehirlerinden biri olabilir. Bu festival bu yolda atılmış büyük bir adımdır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, yörük kostümlü kadınlar coğrafi işaretli Antalya yemeklerinin seçkin örneklerini, bakır kaplarda protokol mensuplarına sundu. Açılışın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve şef Arda Türkmen'in katılımıyla 'Antalya'dan Dünyaya' isimli workshop gerçekleştirildi. Ünlü şef, hazırladığı tahin soslu tavuğun sunumunu yaptı.

Festival’in ilk günü, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Melek Mosso konseriyle son buldu. Sahnede en sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı geceye damgasını vurdu.

2.Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali 3 Eylül tarihine kadar; sergiler, ürün tanıtımları, workshoplar, paneller söyleşiler, yarışmalar ve konserler ile devam edecek. ANTALYA (İGFA)