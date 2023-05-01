Antalya Muratpaşa CHP ilçe teşkilatı, AKP Antalya Milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu'nun seçim çalışmalarında kullandığı afişlerinde Türk Bayrağı kullanılmasını yasa dışı ilan etti. İtirazları değerlendiren Muratpaşa 1. ilçe Seçim Kurulu, Türk Bayrağı ve dini ibarelerin kullanımının yasak olduğuna dikkat çekti ve bahse konu afişlerin kaldırılmasına karar verdi. AKP'nin seçim afişlerinde kullanılan Türk Bayrağı, kanunlar gereği propaganda malzemelerinde kullanılamayan semboller arasında yer alıyor.

Çavuşoğlu'nun seçim afişleri, Güllük Caddesi'ndeki billboardlarda yer aldığı tespit edildi. Muratpaşa 1. ilçe Seçim Kurulu, yasa dışı olduğu gerekçesiyle bahse konu olan afişlerin kaldırılmasına karar verdi. Seçim Kurulu, 298 sayılı kanunun 58. maddesi gereği, propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer matbu üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibarelerin yer almasını yasakladı.

Bu karar, seçim yarışında farklı partilerin kullandığı propaganda malzemelerine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Seçim yasalarına uygun olmayan malzemelerin kullanılması durumunda yasal işlem yapılması, seçim sürecinde yaşanan haksızlıkların önüne geçmek için oldukça önemli bir adım olarak görülüyor.

“298 sayılı kanunun 58. Maddesinde; ‘Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer bütün matbu üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibarelerin bulunması yasaktır' şeklinde düzenleme yapmıştır. 298 sayılı kanunun 60. Maddesinin 14. Bendi, ‘Vatandaşlar, oy verme gününden önceki otuzuncu günden, propaganda bitimine kadar konutlarına, iş yerlerine veya taşıtlarına, partilere veya adaylara ait, bayrak, afiş poster gibi tanıtıcı malzemeler asabilir veya yapıştırabilir' şeklinde düzenlenmiştir. Belirlenen afişlerin Güllük Caddesi'ndeki bilboardlarda bulunduğu tespit edilerek, bahse konu olan afişlerin kaldırılması kanun gereği olduğu anlaşılmakla itirazcının itirazını kabulüne karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır”